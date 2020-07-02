Пекин, , 04:59 — REGNUM Более 150 млн юаней (около $21,2 млн) было выделено властями Китая на борьбу с наводнениями в трех провинциях страны, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям КНР, деньги, выделенные совместно с Министерством финансов, пойдут провинциям Сычуань, Гуйчжоу и Хунань. Именно в этих регионах был объявлен IV, самый низкий уровень экстренного реагирования из-за ливней.

В Китайской национальной комиссии по борьбе с катаклизмами и в Министерстве по чрезвычайным ситуациям также сообщили, что в регионы были направлены специальные рабочие группы, которые будут помогать в борьбе со стихией в особо трудных районах.

С начала июня от наводнений и мощный ливней в Китае пострадали около 12 млн человек, проживающих в 13 провинциях на юге страны.