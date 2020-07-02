Чэнду, Китай, , 04:47 — REGNUM Мощные ливни унесли жизни 14 человек, еще восемь пропали без вести в уезде Мяньнин провинции Сычуань на юго-западе страны, сообщает 1 июля агентство Синьхуа.

Ранее сообщалось о 12 погибших и десяти пропавших без вести. Двое пропавших без вести были найдены мертвыми, сообщили в информационной канцелярии правительства уезда Мяньнин. Проливные дожди обрушились на уезд 26 июня.

В настоящее время 5660 человек находятся во временных убежищах в поселках Ихай и Гаоян. Прямой экономический ущерб от ливней составил 7,8 млн юаней (около $104 млн). Поисково-спасательные работы продолжаются.