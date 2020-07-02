Даллас, США, , 02:17 — REGNUM В американском штате Техас за одни сутки выявили 8076 случаев заражения коронавирусом нового типа, об этом свидетельствуют данные органов здравоохранения штата.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Техасе достигло 168 062. Также за 1 июля выросло и число умерших от болезней, вызванных новым коронавирусом, до 2481.

Отмечается, что главы городов и округов Техаса уже обратились к губернатору штата с просьбой приостановить отмену карантинных ограничений. В частности, мэр Хьюстона попросил сократить число разрешенных посетителей для спортивных залов.