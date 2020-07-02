Абу-Даби, , 00:18 — REGNUM В Объединенных Арабских Эмиратах за прошедшие сутки выявили 402 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и предотвращения заболеваний ОАЭ.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 49 069. Также за 1 июля в ОАЭ от осложнений COVID-19 скончался один пациент. Всего с начала пандемии в стране жертвами болезней, вызванных новым коронавирусом, стали 316 человек.

Кроме того, за минувшие сутки в ОАЭ выздоровели 594 пациента. Всего в стране смогли справиться с болезнью 38 160 человек.

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