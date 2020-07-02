Москва, , 00:08 — REGNUM Президент консалтингового агентства «Bakster-group», политолог Дмитрий Гусев прокомментировал для ИА REGNUM результат основного дня голосования по поправкам к Конституции, и прогноз итогов голосования.

«Результат конечно, мощный. Вот вам настроение в стране, вот «путинское большинство». Эти люди пришли на голосование и высказали свою позицию. Мы это видели в 2018 году, на выборах президента, мы это видим и сейчас. Все попытки не прийти, предложить голосование «против» ни к чему не привели», — рассказал эксперт.

«Российский народ победил», — подытожил свой комментарий Дмитрий Гусев.

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