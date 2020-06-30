Саратов, , 16:43 — REGNUM В Саратовской области жителей просят принять участие в бесплатном исследовании на наличие антител к коронавирусной инфекции. Информацию об этом ИА REGNUM предоставили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Целью исследования является изучение популяционного иммунитета к коронавирусу в условиях пандемии. Принять участие в тестировании могут здоровые дети (возрастом от одного года) и взрослые вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного заболевания COVID-19. Для этого необходимо заполнить анкету в электронном виде, а затем методом случайной выборки определят лиц, подлежащие лабораторному обследованию. Отобранные граждане приглашаются в медорганизации, где и возьмут кровь для исследования на наличие антител к вирусу SARS CoV-2.

Для принятия участия в тестировании необходимо заполнить анкету участника в период до 00:00 час. 01.07.2020 г. Запись на тестирование производится только в электронном виде на сайте.

ИА REGNUM напоминает, две клиники Саратовской области проводят тестирование на антитела к коронавирусу.

Читайте также: В Саратовской области начали тестировать на наличие антител к SARS-CoV-2