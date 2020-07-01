Брянск, , 20:37 — REGNUM Общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию РФ завершилось в 20:00 на территории Брянской области. Начался подсчёт бюллетеней.

Впервые приняли участие в голосовании около семи тысяч жителей Брянской области. Председатель регионального избиркома Елена Анненкова отметила высокую явку: по данным на 18:00 проголосовали 85,84% избирателей.

Окончательные результаты по количеству принявших участие в голосовании станут известны после подсчёта голосов.