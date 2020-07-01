Нижний Новгород, , 15:04 — REGNUM По предварительным данным Центризбиркома Нижегородской области, к 12:00 мск явка избирателей для участия в голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ составила 62,56%.

Максимальные показатели наблюдаются в Лукояновском районе, здесь на участки пришли 89,94% от общего числа зарегистрированных в районе избирателей, в Сеченовском районе — 86,97%, В Дивеевском районе — 86,17%.

Наименее активно участвуют в процессе голосования избиратели Нижнего Новгорода: в Московском районе — 43,16%, из числа избирателей Нижегородского района на участки пришли 46,43%, в Ленинском районе — 47,58%.

Отметим, что данные явки указаны с учетом избирателей, которые уже проголосовали с 25 по 30 июня. В электронном голосовании приняли участие 92,11% от числа зарегистрировавшихся.

ИА REGNUM напоминает, избирательные участки в Нижегородской области будут открыты до 20:00 мск. В Нижегородской области на 1 января 2020 года зарегистрированы 2,571 млн избирателей.