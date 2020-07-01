Москва, , 14:01 — REGNUM Повышать тарифы на услуги ЖКХ сейчас нельзя, считает эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам тарифов и качества услуг ЖКХ Александр Люшин. Об этом он сегодня, 1 июля, заявил ИА REGNUM.

«Не раз говорилось, что тарифы завышены. Этим нужно заниматься серьезно, по-настоящему просчитывать, а не просто увеличивать цены каждый год на 2%, — считает Люшин. — Наверное, уже никто и не помнит, с чего все это началось. Просто прибавляют по 2−3% и все, а есть обоснование или нет, это самый важный вопрос, который надо проверять».

По его словам, тарифы повышать нельзя. Цены на продукты и услуги ЖКХ растут, а зарплаты не увеличиваются, и это приводит к обнищанию населения. «Чтобы что-то здесь изменить, нужно сделать более качественные недорогие продукты и низкие тарифы ЖКХ, но никто этим не занимается, потому что рынок», — объяснил Люшин.

Он также прокомментировал заявление Минстроя о недополучении отраслью ЖКХ 300 млрд рублей на модернизацию в случае заморозки тарифов. «У нас каждый год модернизация проходит, но я не вижу эффективности. Модернизация подразумевает не только обновление оснащения, но и внедрение более современных технологий. Но мы их не видим, цены только растут, а это значит, деньги распределяются неэффективно, — заметил эксперт. — Мы каждый год платим за смену оборудования, ремонт, но система не улучшается. Значит, эти деньги, процент, на который увеличиваются платы, не идут на модернизацию. Это все надо проверять. Нужны более эффективные котельные с современным оборудованием, но пока их очень мало. Какая модернизация сейчас проходит, это сложный вопрос».

Повышение тарифов по России будет в среднем на 4%. Минимальный рост — 2,4% — в Ненецком автономном округе, максимальный — 6,5% — в Чечне. В Санкт-Петербурге увеличение тарифов будет на 3,8%, в Москве — на 5%.