Варшава, , 10:03 — REGNUM В сети появился геймплейный трейлер «королевской битвы» Out of Reach: Treasure Royale. Ролик опубликовали 30 июня на YouTube-канале издательства PlayWay.

Out of Reach: Treasure Royale — это многопользовательский шутер, посвящённым пиратским сражениям и поиску сокровищ. В нём геймеры смогут уничтожать соперников в море и на суше.

Релиз Out of Reach: Treasure Royale ожидается в третьем квартале 2020 года. Игра будет доступна в Steam (PC).

Читайте ранее в этом сюжете: Версия Death Stranding для ПК получит «разгрузочную» технологию Nvidia