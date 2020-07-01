Владивосток, , 09:19 — REGNUM В Приморском крае на 15:00 местного времени (08:00 мск) проголосовало по поправкам к Конституции РФ 818 534 человек, явка составила 55,96%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Читайте также: В России проходит голосование по поправкам к Конституции — все новости

Активно голосуют избиратели в Хорольском районе, Спасске-Дальнем, Артём, Уссурийске, Кировском, Черниговском и Шкотовском районах, в Анучинском и Октябрьском муниципальных округах.

Меньше всех процент явки в Дальнегорском городском округе (41,05%), Лесозаводске (38,09%) и во Владивостоке — менее 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье 1 июля распространили недостоверную информацию о выдаче на одном из избирательных участков недействительного бюллетеня без специальной, защитной печати. В избиркоме эту информацию назвали фейком.