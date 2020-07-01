Вашингтон, , 09:07 — REGNUM В сеть выложили первые скриншоты предстоящей массовой многопользовательской игры (ММО) Bless Unleashed. Изображения были опубликованы 1 июля на портале DSOGaming.

Ожидается, что игра выйдет на ПК в 2021 году. Разработчики сообщили, что для запуска игры потребуется компьютер, оборудованный процессором Intel Core i5−4430 или AMD FX-6300, 8 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой NVIDIA Geforce GTX 960 (2 гигабайта) или AMD Radeon R7 370 (2 гигабайта).

Bless Unleashed будет представлять собой ММО-игру в жанре фэнтези с открытым миром, в котором геймеры смогут полностью контролировать развитие и действия персонажа. Разработчики отметили, что любой шаг игроков будет формировать историю их героя.

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