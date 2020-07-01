Благовещенск, , 08:30 — REGNUM В Амурской области к полудню по местному времени (06:00 мск) 1 июля пришли на участки для голосования по поправкам к Конституции РФ почти 50% избирателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме региона.

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Явка избирателей в Приамурье на 12:00 составила 49,69% избирателей.

Самыми активными оказались избиратели в Серышевском районе области — здесь свой голос отдали уже 69,75% избирателей.

Хуже всего в Амурской области голосуют жители Тынды. Явка на 12:00 составила 31,54%.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в основной день голосования по поправкам к Конституции РФ первыми начали голосовать жители Дальнего Востока.

В Приморском крае 1 июля в основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ распространили недостоверную информацию о выдаче на одном из избирательных участков недействительного бюллетеня без специальной, защитной печати.