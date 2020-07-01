Владивосток, , 07:33 — REGNUM В Приморском крае 1 июля в основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ распространили недостоверную информацию о выдаче на одном из избирательных участков недействительного бюллетеня без специальной, защитной печати. В избиркоме эту информацию назвали фейком, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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На избирательном участке № 914 во Владивостоке избирателям выдаются специальные бюллетени для голосования, которые предназначены для подсчёта голосов через КОИБ. Они защищены прямоугольной печать и двумя подписями членов УИК. Круглой печати на них быть не должно, заявил заместитель председателя краевой избирательной комиссии Роман Охотников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье на 12:00 по местному времени (05:00 мск) 1 июля явка на голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ составляла 51,7%. Проголосовали уже 756 222 избирателей.