Кейптаун, , 07:10 — REGNUM Правительство Южно-Африканской республики отказалось вводить дополнительные ограничительные меры из-за роста числа зараженных коронавирусом нового типа, заявил глава минздрава ЮАР Звели Мхизе на своей странице в Twitter.

«Решения о введении карантина не принималось… Вероятно, он будет нужен в нескольких районах страны, однако карантин не будет общенациональным», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, к 30 июня в ЮАР выявили 151 209 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране скончались 2657 человек. Отмечалось, что ЮАР является наиболее пострадавшей от пандемии коронавируса нового типа страной в Африке.

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