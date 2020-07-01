Богота, , 06:59 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Колумбии составило 97 846, включая 2 803 новых, 30 июня на странице министерства здравоохранения республики в Twitter.

За сутки в стране зарегистрировано 111 летальных исходов среди больных с COVID-19. С начала пандемии от осложнений при данном заболевании в Колумбии умерло 3 334 пациентов, а 42 073 человека излечились.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Боготе Сергей Кошкин заявил, что колумбийские власти заинтересовались покупкой российского противовирусного препарата «Авифавир», который используется для лечения COVID-19.

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