Кызыл, , 06:22 — REGNUM В Туве не будут отменять или даже смягчать режим безопасного поведения, который будет действовать до особого распоряжения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, такое решение принято в связи с активным развитием эпидемиологической ситуации.

По словам главного санитарного врача республики Людмилы Салчак, в течении последних пяти неделю наблюдается рост заболеваемости, а на минувшей неделе зарегистрировано пиковое значение.

«Думаем, что если эту неделю продержимся на этих значениях, то уже можно говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом. Сегодня мы имеем снижение ежедневного темпа прироста на 1,5%. Это дает нам право с осторожностью говорить о том, что некоторая стабилизация ситуации все-таки идет», — отметила она.

Кроме того, в регионе стабильно растёт число излечившихся от COVID-19 граждан. К настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 55,5% пациентов. Впрочем, о снятии режима, по словам санврача, говорить пока рано.

Читайте также: За сутки в Туве коронавирус выявили у 119 человек