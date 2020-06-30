Кызыл, , 08:27 — REGNUM В Туве за последние сутки выявили 119 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за весь период эпидемии, таким образом, подтверждено более 4,6 тыс. случаев.

К настоящему моменту 2670 человек излечились, из них за последние стуки выписаны из больниц с выздоровлением 179 пациентов. Количество летальных случаев от COVID-19 в регионе достигло 14.

«Коэффициент распространения от одного инфицированного до его госпитализации составил 0,9. Проведено 111 808 лабораторных исследований, в том числе за сутки — 2438 исследований», — добавили в минздраве.

Напомним, в Кызыле накануне был развёрнут мобильный госпиталь министерства обороны России на 100 коек для пациентов с коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, госпиталь был доставлен в республику из Челябинской области военно-транспортными самолётами.

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