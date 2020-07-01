Токио, , 06:18 — REGNUM Японские геймеры обратили внимание, что в будущей игре Ghost of Tsushima присутствует неправильный перевод на японский язык. Об этом 1 июля сообщил портал Screen Rant.

После того, как разработчики выложили в сеть скриншоты игры, в том числе её главного меню, японские пользователи указали, что надписи на некоторых кнопках напоминают машинный перевод, который является технически правильным, но не имеет смысла в предложенном контексте. Они добавили, что другие слова в меню являются слишком сложными и написаны нестандартными способами.

Компания-разработчик Sucker Punch в ответ на это заявила: она очень внимательно следит за тем, чтобы перевод был правильным, отметив, что это был единичный случай.

https://twitter.com/screenrant/status/1278137649711243264

Релиз Ghost of Tsushima запланирован на 17 июля 2020 года. Игра, в которой геймерам предстоит выступить в роли самурая времён первого монгольского нашествия в Японию, разрабатывается студией Sucker Punch, офис которой расположен в городе Белвью (штат Вашингтон, США).

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