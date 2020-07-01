Мехико, , 04:39 — REGNUM В Мексике за минувшие сутки выявили более 5,4 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 226 089. Также за 30 июня в Мексике скончались 648 пациентов от болезней, вызванных коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в стране 27 769 человек стали жертвами осложнений COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня в мексиканском штате Нуэво-Леон ужесточили штраф за умышленное заражение новым коронавирусом. Теперь за это нарушение грозит штраф размером до 35 тысяч песо (около $1,5 тыс) и лишение свободы на срок до трех лет.

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