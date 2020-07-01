Мехико, , 01:18 — REGNUM Новые правила, при которых умышленное заражение новым коронавирусом грозит штрафом до 35 тыс. песо ($1,5 тыс.) и лишением свободы на срок до трех лет, вступают в силу с 1 июля в мексиканском штате Нуэво-Леон на северо-востоке страны, 30 июня передает телеканал Televisa.

Глава регионального управления здравоохранения Мануэль Кавазос пояснил, что речь идет и о случаях, когда человек знает о своем инфекционном заболевании и при этом своим действием или бездействием ставит под угрозу здоровье окружающих.

В настоящее время в штате зарегистрировано 10 389 случаев заражения коронавирусом и 362 скончавшихся пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня у министра финансов Мексики Артуро Эрреры выявили коронавирусную инфекцию.

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