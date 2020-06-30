Ростов-на-Дону, , 23:39 — REGNUM В Ростовской области продлён запрет на работу пожилым гражданам. Соответствующее постановление донской губернатор Василий Голубев подписал сегодня, 30 июня, сообщили ИА REGNUM в облправительстве.

В частности, запрет на привлечение к труду сотрудников старше 65 лет будет действовать до 12 июля. На основании документа пожилые люди смогут получить пособия по временной нетрудоспособности. Однако эти меры не распространяются на ряд категорий работников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области для пожилых граждан продолжает действовать режим самосохранения. При этом жителям региона старше 65 лет разрешены прогулки, занятия физической культурой. Стоит учесть, что на Дону по-прежнему следует строго соблюдать санитарные требования, в том числе масочный режим.

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