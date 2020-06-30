Екатеринбург, , 19:08 — REGNUM В Екатеринбурге могут провести День города с помощью онлайн-технологий. Об этом заявил мэр Александр Высокинский.

По словам градоначальника, власти стремятся организовать праздник «вживую», но не исключается и онлайн-вариант.

Пока же власти планируют организовать День города на разных площадках, чтобы жители смогли найти себе увлечение по душе. «Мы давно отказались от формата, когда весь город собирается и смотрит в одном месте концерт», — сказал градоначальник в эфире «Студии-41».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял, что в День города в Екатеринбурге могут провести «Уральскую ночь музыки».

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