Москва, , 19:11 — REGNUM С 30 июня в Москве заработала система видеосвязи между заключёнными следственных изоляторов (СИЗО) и адвокатами. Об этом 30 июня сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева на пресс-конференции в столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, с инициативой о подобном сервисе выступили столичные предприниматели, которые находятся под следствием. Впервые этот вопрос был поднят в феврале 2020 года. Изначально планировалось, что этот процесс займёт в лучшем случае около года. Однако распространение коронавируса ускорило этот процесс. В итоге эти технологии были внедрены в рекордные сроки, отметила уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице.

«Бизнес говорил, что сложно общаться с адвокатами. Адвокаты тратят порой сутки, чтобы попасть к подзащитному, и мы обсудили этот вопрос и было предложено руководством УФСИН реализовать житу инициативу. Это нововведение качественно отразится на адвокатской защите. Бизнес Москвы может быть спокоен — защита их прав будет обеспечена», — сказала Минеева.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд признал бухгалтера «Седьмой студии» виновной в хищении