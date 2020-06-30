Улан-Батор, , 17:22 — REGNUM В Монголии женщина, которая находится в изоляции в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний, родила 30 июня девочку. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра Дулмаагийн Нямхуу. По его словам, еще две беременных женщины и двое детей с инфицированием коронавируса нового типа находятся в центре на лечении.

«По состоянию 30 июня, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Монголии составляет 220, из них 175 вылечены. В национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний 45 человек находятся на лечении, здоровье 11 из них оценивается как тяжелое», — заявил Дулмаагийн Нямхуу.

По данным Министерства здравохранения страны, за минувшие сутки в стране сделаны 357 анализы, и из них не был обнаружен коронавирус.