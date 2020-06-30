Москва, , 17:21 — REGNUM Российские путешественники активно засобирались на курорты Краснодарского края. Об этом ИА REGNUM 30 июня сообщили эксперты аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру. По их данным, в июне бронирование происходит в основном на ближайший месяц. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, основные направления — курорты: Крым, Сочи, Краснодар, Анапа, Минеральные Воды, Геленджик.

«После новости о послаблениях на курортах Краснодарского края с 21 июня туда активно засобирались путешественники. Туристов к путешествиям подстегивают не только цены на авиабилеты, но и послабления карантинных мер в регионе прибытия, — сообщают эксперты. — 59% из тех, кто купил авиабилет по России в июне, собирается в дорогу в этом же месяце. Треть полетят в июле, 10% запланировали перелёт на август. Оставшиеся брони — это перелёты на осень и зиму».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года количество купленных железнодорожных билетов на лето выросло в 4 раза по сравнению с маем.