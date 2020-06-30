Москва, 30 июня 2020, 17:21 — REGNUM Российские путешественники активно засобирались на курорты Краснодарского края. Об этом ИА REGNUM 30 июня сообщили эксперты аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру. По их данным, в июне бронирование происходит в основном на ближайший месяц. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, основные направления — курорты: Крым, Сочи, Краснодар, Анапа, Минеральные Воды, Геленджик.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года количество купленных железнодорожных билетов на лето выросло в 4 раза по сравнению с маем.