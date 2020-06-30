Рим, , 16:55 — REGNUM Количество вакантных мест преподавателей в школах Италии в настоящее время превышает 85 тысяч, сообщили журналистам во вторник, 30 июня, в национальном профсоюзе Cisl.

Это значительно (на треть) больше, чем перед началом учебного 2019−2020 года, отметили представители профсоюза.

Правительство страны не сможет решать проблему прежними мерами — объявляя конкурсы на временное замещение должностей и продлевая контракты, необходимо изменить систему рабочих отношений в отрасли, полагают в Cisl.