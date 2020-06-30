Ростов-на-Дону, , 15:57 — REGNUM В Ростовской области почти 340 тыс. избирателей приняли участие в проекте «Народный совет», в рамках реализации которого 500 млн бюджетных рублей будут направлены на борьбу с последствиями пандемии. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 30 июня.

Большинство избирателей проголосовали за обновление автопарка скорой медицинской помощи для транспортировки экстренных пациентов, покупку автомобилей для выезда участковых врачей к пациентам на дом и оснащение школьных столовых оборудованием для организации здорового питания детей.

ИА REGNUM напоминает, что избиратели могут принять участие в губернаторском проекте «Народный совет» в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ. Жителям региона предлагают выбрать три из десяти вариантов расходования бюджетных средств.

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