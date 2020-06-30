Москва, , 15:12 — REGNUM В Москве наблюдается всплеск спроса на услуги спортивных клубов, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на аналитику SberIndex.ru.

Всего в конце июня в столице открылись 400 фитнес-клубов и бассейнов, и число работающих спортивных объектов достигло 676.

Ежедневный оборот в категории «Спортивные и оздоровительные клубы» увеличился в пять и более раз, хотя свыше половины мест для занятий до сих пор не открылись.

Число посетителей фитнес-клубов увеличилось в 4,5 раза за один день. Если 22 июня их было 1450 человек, то 23 июня стало 6604 человека.