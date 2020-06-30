Верхняя Салда, Свердловская область, , 15:19 — REGNUM Полпред президента по Уральскому федеральному округа Николай Цуканов пообещал разобраться с переводом работников титанового производителя «ВСМПО-Ависма» на неполную занятость.

Как передает РИА «Накануне», о проблеме чиновник узнал только сегодня. Цуканов признал, что из-за пандемии COVID-19 предприятиям непросто работать, но заверил: люди должны получать достойную заработную плату и иметь работу.

«Будем разбираться и будем смотреть, в чем проблема», — сказал полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, корпорация «ВСМПО-Ависма» является крупнейшим в мире производителем титана.

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