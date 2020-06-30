Москва, , 14:12 — REGNUM Главные преимущества выпускников 2020 года перед выпускниками прошлых лет: больше времени на подготовку к экзамену (8%) и возможность получить аттестат без ЕГЭ (6%), приводит данные опроса ВЦИОМ.

Читайте также: Рособрнадзор заявил о готовности регионов РФ к ЕГЭ

Также среди преимуществ: большие возможности для поступления в вуз (низкий проходной балл, больше бюджетных мест) и формат дистанционного обучения (по 3%).

К трудностям для выпускников-2020 участники опроса отнесли: отсутствие общения с одноклассниками при обучении онлайн (20%), недостаточно хороший уровень подготовки к ЕГЭ (14%), сложности с самодисциплиной (11%), проблемы с интернетом и компьютером (6%) и стресс (5%).

Опрос проведен по заказу Российского союза молодежи 18−19 июня 2020 года. Опрошены 3200 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки не превышает 2%.

Как сообщало ИА REGNUM, почти половина родителей выпускников российских школ 2020 года (45%) оценивают качество подготовки к ЕГЭ как очень хорошее или хорошее.

Читайте также: Почти 50% родителей оценивают подготовку к ЕГЭ как хорошую