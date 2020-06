Новато, США, , 14:12 — REGNUM В сети появилась запись геймплея из предстоящей игры Crash Bandicoot 4: It's About Time. Ролик опубликовали 29 июня на официальном YouTube-канале издания IGN.

В коротком видео журналисты показали большой уровень, вдохновлённый пиратской тематикой. По их словам, в It's About Time вернутся многие приёмы и способности из предыдущих частей франшизы.

Напомним, релиз Crash Bandicoot 4: It's About Time ожидается 2 октября 2020 года. Игра будет доступна на консолях PS4 и Xbox One.

Читайте ранее в этом сюжете: Состоялся полноценный релиз сюжетного режима в игре Fortnite

Читайте развитие сюжета: Стала известна дата выхода игры Crysis Remastered