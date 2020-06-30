Кэри, США, , 14:01 — REGNUM Сюжетный режим «Сражение с бурей» многопользовательской игры Fortnite покинул «ранний доступ». Об этом 30 июня сообщается на официальном сайте проекта.

Разработчики отметили, что режим останется платным, а выход дополнительного контента для него замедлится. Однако, по их словам, в будущем геймеров ждут новые приключения в рамках «Сражения с бурей».

Напомним, Fortnite — это популярный многопользовательский шутер с видом от третьего лица. Помимо «Сражения с бурей» в игре есть режим «Королевская битва».

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