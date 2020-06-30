Тбилиси, , 13:59 — REGNUM Дату, когда бассейны, спортзалы и фитнес-центры в Грузии скоро смогут возобновить свою длительность, назовут в скором времени. Об этом 30 июня журналистам рассказал глава департамента инспектирования условий труда минздрава Грузии Бека Перадзе, сообщает агентство «Новости-Грузия».

"На координационном совете в ближайшее время будет определена дата, когда они смогут начать работать», — сказал чиновник.

Он отметил, что представителями этой отрасли отрабатываются рекомендации, которые необходимы для предотвращения распространения коронавируса. Согласования находятся на заключительном этапе.

Стоит отметить, что в Грузии работа спортивных заведений приостановлена с конца марта. Спортсмены, тренеры и другие представители отрасли начали выходить на акции протеста с требованием разрешить им работать.

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