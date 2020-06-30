Вильнюс, , 13:09 — REGNUM За минувшие сутки на территории Литвы был выявлен один новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 30 июня сообщает сайт правительства страны, который посвящен борьбе с COVID-19.

Согласно этим данным, в настоящее время общее число выявленных зараженных коронавирусной инфекцией в стране стало составлять 1 817.

Также сообщается, что за последние 24 часа в Литве не зафиксировано летальных исходов от COVID-19 и потому их суммарное число по-прежнему составляет 78.

При это указывается, что 1 515 человек в республике на сегодняшний день вылечились от COVID-19 и что общее число проведенных с начала эпидемии тестов на SARS-CoV-2 составляет 422 840.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Филиппин было выявлено 1080 новых случаев заражения коронавирусом.