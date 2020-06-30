Москва, , 12:53 — REGNUM В том, что почти у половины жителей Росии нет сбережений, конечно, нет ничего хорошего. Некоторые винят в этом правительство РФ и Банк России. Однако я с этим принципиально не согласен, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Основных причин здесь две. Первая — историческая. Напомню, что в СССР сбережения в сберкассе были у всех или почти у всех. Они сгорели в огне гиперинфляции 1992-го, тогдашний премьер Егор Гайдар сказал, что их не жалко, ведь на советские деньги мало что можно было купить.

Это подход необразованной кухарки, которая решила поуправлять государством. Фондового рынка в СССР не было. И советские сберкнижки это в том числе — нефтегазовые месторождения, трубопроводы, тепло‑ и гидрогенерация, телекоммуникационные сети и т. д.

Если бы в рамках приватизации советские сберкнижки обменяли на акции Газпрома, «Лукойла», «Юкоса», «Связьинвеста», РАО «ЕЭС России», «Мосэнерго» и других, то деньги можно было бы спасти, а Россия получила бы широкий буржуазный класс мелких инвесторов.

Так что звучит банально, но в бедности российских граждан действительно виноваты Гайдар и Чубайс.

Вторая причина — мы сами не без греха. Многие живут одним днем, не только тратят все заработанное, но и берут кредиты.

Недавняя история с пандемией показала, что среди эвакуированных из разных стран россиян были люди, которые поехали отдыхать на последнее, а особо альтернативно одаренные личности даже устроили себе отдых в кредит.

Неудивительно, что при такой жизненной стратегии рано или поздно возникают проблемы. Забавно, что многие из данных инфантильных персон полагают, что эти проблемы должно решать государство.

Правительство и Банк России создали все условия для того, чтобы работать, зарабатывать и вкладывать заработанное внутри страны. Обманутые вкладчики остались в 90-х.

Сумма государственной страховки составляет 1,4 млн руб., вклады в Сбербанке или ВТБ по факту являются квазисуверенным долгом.

На Мосбирже торгуются акции всех основных российских компаний. Надо только дружить с головой, не тратить последнее на развлечения. Жить — как живут состоявшиеся буржуазные нации во всем мире», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сбережения к началу эпидемии, вызванной распространением коронавируса, отсутствовали у 45% граждан России.

Читайте также: Более 40% граждан России оказались к началу эпидемии без сбережений