Екатеринбург, , 12:42 — REGNUM На Среднем Урале выздоровели уже 7459 человек, которым ранее подтверждали диагноз «новая коронавирусная инфекция». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

По данным на 30 июня 2020 года, за минувшие сутки выписано по выздоровлении 150 человек.

Продолжают лечение 138 больных в тяжелом состоянии, из них 112 лежат в реанимации (57 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ). Еще у 627 наблюдают состояние средней тяжести. Остальные пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 12 792 случая заражения коронавирусом. В регионе введён по 6 июля 2020 года «режим повышенной готовности».

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области выявили ещё 197 носителей коронавируса