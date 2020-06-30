Благовещенск, , 12:34 — REGNUM Из Благовещенска в Сочи с 11 июля начнёт летать прямой рейс. Перелёты будет осуществлять авиакомпания AZUR air, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Амурской области.

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Вылеты из столицы Амурской области в курортный Сочи будут осуществляться два раза в неделю — по средам и субботам. Перелёт в одну сторону стоит 15 270 рублей. Продажа билетов уже открыта на сайте авиакомпании. Рейсы будут выполняться на Boeing 767−30, которые вмещают 336 пассажиров.

«Пока авиакомпания планирует летать в Сочи из Благовещенска до конца сентября, однако не исключено, что программа будет продлена на всю глубину весенне-летнего расписания, то есть до конца октября», — уточнили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Камчатки Владимир Солодов подверг критике действия авиаперевозчика №1 в России — компании «Аэрофлот». Жители Камчатки, получившие федеральные квоты на лечение за пределами региона, могут купить билеты только на рейсы «Аэрофлота». Но на весь регион у этой компании только две кассы, больные люди вынуждены сутками стоять в очередях. Купить такие билеты онлайн невозможно.