Петропавловск-Камчатский, , 06:32 — REGNUM Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов подверг критике действия авиаперевозчика №1 в России — компании «Аэрофлот». Жители Камчатки, получившие федеральные квоты на лечение за пределами региона, могут купить билеты только на рейсы «Аэрофлота». Но на весь регион у этой компании только две кассы, больные люди вынуждены сутками стоять в очередях. Купить такие билеты онлайн невозможно.

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Жители Камчатки жалуются на невозможность приобрести субсидированные авиабилеты.

«У меня просьба «Аэрофлоту» работу всё-таки провести. Если необходимо, я буду на гендиректора «Аэрофлота» выходить. Что они издеваются над нашими жителями, а мы ничего не можем с этим поделать? «Аэрофлот» — базовый перевозчик, по сути, он выполняет жизнеобеспечивающие функции. Нам нужно гарантировать безопасность и отсутствие рисков, ну и комфорт нашим жителям», — привело слова Владимира Солодова ИА Кам24.

Глава региона также добавил, что в правительство «идёт вал жалоб» от жителей края на ненадлежащую работу «Аэрофлота».

Как сообщало ИА REGNUM, «Аэрофлот» неоднократно заявлял о «невыгодности» рейсов на Дальний Восток. В канун летних отпусков в кассах компании в регионах ДФО постоянно возникают круглосуточные очереди за субсидированными билетами, которых не хватает на всех желающих.