Грозный, , 12:04 — REGNUM Для лиц, прибывающих в Чечню, отменен двухнедельный карантин, который ранее каждый въезжающий из другого региона гражданин обязан был соблюдать из-за пандемии коронавируса. Глава Чечни Рамзан Кадыров 29 июня в ходе заседания оперативного штаба разъяснил, что отныне всем приезжим достаточно иметь на руках результаты тестирования. Если их нет, то тесты можно сделать по прибытии в Чечню.

«Мы даем людям возможность выходить на улицу, работать. Чтобы всем было спокойнее, пусть сдают анализы, в течение трех дней будут результаты. Нужно максимально помогать людям», — приводит слова чеченского лидера ИА «Грозный-Информ».

Как сообщало ИА REGNUM, Рамзан Кадыров также сообщил о том, что в Чечне будут возобновлены железнодорожные пассажирские перевозки. Ранее их объем резко сократился в связи с пандемией коронавируса.

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