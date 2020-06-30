Грозный, , 11:43 — REGNUM В Чечне в ближайшее время снова начнут ходить поезда. Железнодорожные перевозки будут возобновлены по указанию главы республики Рамзана Кадырова в связи с улучшением ситуации в борьбе с коронавирусом.

«Я распорядился в ближайшее время возобновить железнодорожные пассажирские перевозки, создать максимально благоприятные условия на границах», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и введенным в Чечне режимом повышенной готовности с 5 апреля власти приняли решение полностью закрыть административные границы для въезда и выезда, а с 13 апреля ввели пропускной режим внутри региона.

Приняло решение о сокращении количества рейсов в Чечню и руководство РЖД. Так с 5 апреля был отменен поезд из Грозного в Москву по нечетным дням, а из Москвы в столицу Чечни — с 7 апреля по нечетным. Прибывающим самолетами необходимо было предоставлять справки о сданном тесте на коронавирус и отсутствии инфекции.

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