Санкт-Петербург, , 11:40 — REGNUM Петербургские следователи смогли раскрыть убийство троих человек и покушение на жизнь еще двоих, совершенное в 2002 году. Злоумышленника удалось задержать в Пензе, всё это время он скрывался от правосудия по поддельным документам. Об этом 30 июня сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Вооруженное нападение на группу мужчин было совершено 2 июня 2002 года недалеко от торгового павильона на перекрестке проспекта Солидарности и улицы Подвойского в Невском районе Санкт-Петербурга. По версии следствия, нападение подозреваемый совершил после ссоры, которая возникла между ним и погибшими и пострадавшими мужчинами на почве личных неприязненных отношений.

Злоумышленник не менее восьми раз выстрелил из пистолета «ТТ» по своим обидчикам. От полученных ранений трое мужчин скончались в больницах, а двоим удалось скрыться.

Задержать убийцу тогда не удалось, злоумышленник сбежал с места происшествия и длительное время скрывался на территории другого государства и в различных регионах России по подложным документам. Спустя 17 лет, 18 октября 2019 года, подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов на территории города Пензы, после чего доставлен в Санкт-Петербург.

Злоумышленником, по версии следствия, оказался ранее судимый 50-летний мужчина. Ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, а также покушении на убийство двух и более лиц.

«В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину в указанном преступлении», — отметили в ГСУ СКР.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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