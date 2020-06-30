Ташкент, , 11:20 — REGNUM Власти Узбекистана с 1 июля ужесточат ограничительные мероприятия из-за осложнения эпидемиологической ситуации в стране. Это следует из решения специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.

С 1 июля во всех регионах Узбекистана на выходные дни закроются торговые центры и рынки для проведения дезинфекции. В общественных местах необходимо соблюдать безопасную дистанцию в два метра, а также носить маски и перчатки.

В регионах с красной и желтой категорией запрещается собираться в общественных местах более трех человек. С 23:00 до 7:00 запрещается выходить на улицу.

Исключение распространяется лишь на тех граждан, которым необходимо посетить аптеку или медицинское учреждение. Кроме того, пассажиры автобусов будут рассажены с сохранением социальной дистанции.

Отметим, по состоянию на 20 июня в Узбекистане выявили 8298 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5496 человек, скончались 24 пациента.

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