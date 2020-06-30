Ростов-на-Дону, , 11:11 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) подключили ещё шесть пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 30 июня.

В настоящее время в стационарах проходят лечение 711 пациентов с COVID-19 (коечный фонд заполнен на 31,5%). В тяжёлом состоянии находятся 39 человек. Тяжелобольные пациенты подключены к аппаратам ИВЛ.

Вместе с тем под медицинским наблюдением находятся 9 тыс. 564 жителя региона.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области скончались ещё пять пациентов с COVID-19

Читайте развитие сюжета: В Ростовской области за сутки провели 2,5 тыс. тестов на коронавирус