Ростов-на-Дону, , 11:03 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки скончались пять пациентов с COVID-19. Общее число летальных исходов на Дону за весь период пандемии достигло 125 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 30 июня.

Уточняется, что за сутки скончались двое мужчин в возрасте 42 и 64 лет, а также три женщины — 67, 78 и 95 лет. Лечение осложнялось наличием у пациентов тяжёлых патологий, в том числе, сердечно-сосудистой системы.

Всего на Дону, по данным на утро 30 июня, зарегистрировано 125 летальных случаев среди пациентов с положительным результатом теста на коронавирус.

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