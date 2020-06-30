Редвуд-Сити, США, , 09:53 — REGNUM Сегодня, 30 июня, состоялся релиз масштабного обновления Reloaded для игры Call of Duty: Modern Warfare. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

В Reloaded геймеров ожидает много нового контента: карты и режимы для многопользовательской игры, дополнительные гаджет и оперативник, а также временное увеличение получаемого опыта. Помимо этого, игроки смогут приобрести «стартовый набор» с уникальным обликом для одного из персонажей и различными бонусами.

Напомним, релиз Call of Duty: Modern Warfare состоялся в октябре 2019 года. Игра получила высокие оценки от различных изданий, однако подверглась резкой критике за выставление российской армии в «плохом свете».

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