Москва, 30 июня 2020, 09:27 — REGNUM Наиболее популярной услугой во вновь открытых центрах «Мои документы» стало оформление карты москвича. Об этом 30 июня сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.
«После возобновления работы центров за услугой обратились уже более 100 тысяч человек», — говорится в информации.
Карта даёт право на льготный проезд в общественном транспорте, позволяет оплачивать услуги и получать социальные выплаты. Она также применяется в поликлиниках вместо полиса ОМС.