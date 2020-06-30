Москва, , 09:27 — REGNUM Наиболее популярной услугой во вновь открытых центрах «Мои документы» стало оформление карты москвича. Об этом 30 июня сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

«После возобновления работы центров за услугой обратились уже более 100 тысяч человек», — говорится в информации.

Карта даёт право на льготный проезд в общественном транспорте, позволяет оплачивать услуги и получать социальные выплаты. Она также применяется в поликлиниках вместо полиса ОМС.