Улан-Удэ, , 08:41 — REGNUM Бесконтактные термометры, используемые на избирательных участках для измерения температуры избирателей, имеют большие погрешности. Как сообщили ИА REGNUM в аппарате уполномоченного по правам человека, они фиксируют температуру тела в пределах от 32 до 37 градусов.

Аномалия была выявлена в ходе мониторинга соблюдения прав граждан при голосовании по поправкам к Конституции РФ. За четыре дня было проверено более 100 участков.

Как отмечается, в помещениях избирателям выдают ручки и средства индивидуальной защиты. Руки всем входящим обрабатывают антисептиком. Регулярно проводится обработка дезинфицирующим раствором.

«Помещения для голосования расположены на первых этажах зданий, разработана схема движения в помещении для голосования. В г. Улан-Удэ большинство участков имеет отдельный вход и выход», — отметили в аппарате.

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