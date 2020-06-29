Улан-Удэ, , 06:24 — REGNUM Почти 300 тыс. жителей Бурятии приняли участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве республики, такая явка зафиксирована по ситуации на утро 29 июня.

Напомним, досрочное голосование в отдалённых районах республики началось с 15 июня, а с 25 числа стартовал основной этап. Избирательные участки будут открыты до 1 июля с 8 утра до 20 часов вечера.

«Голосование проходит на 837 участках для голосования: 814 — образованных в общем порядке, 23 — участках для голосования в местах временного пребывания участников голосования, а также вне помещений для голосования», — отметили в правительстве.

Напомним, по данным республиканской избирательной комиссии, всего в регионе насчитывается около 711 тыс. жителей с правом голоса.

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