Ульяновск, , 08:40 — REGNUM В Ульяновской области разработали макет знака губернатора «За вклад в развитие добровольческой деятельности имени Светланы Анурьевой». Кроме того, её имя присвоено медицинскому колледжу. Об этом сообщает пресс-служба главы региона в телеграмм-канале.

Новой награде, которая будет вручаться лучшим волонтёрам, присвоено имя Светланы Анурьевой — 19-летней уроженки посёлка Карсун Ульяновской области.

«Имея тяжелое заболевание, в период пандемии она продолжала самоотверженно помогать людям. До последнего вздоха Света заботилась о других», — сообщал губернатор региона Сергей Морозов на своей странице в «Фейсбуке».

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В настоящее время в регионе разработали макет награды «За вклад в развитие добровольческой деятельности имени Светланы Анурьевой».

Кроме того, губернатор подписал распоряжение о присвоении Ульяновскому медицинскому колледжу имени Светланы Анурьевой. Ранее с этой просьбой к Сергею Морозову обратились педагоги и студенты образовательного учреждения, отмечая, что девушка мечтала стать медицинским работником и помогать людям.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня президент России Владимир Путин подписал указ о награждении волонтера Светланы Анурьевой орденом Пирогова (посмертно). Девушка была участником движения «Волонтеры-медики» и, несмотря на рак четвёртой степени, до последнего продолжала помогать людям: развозила продукты одиноким пенсионерам, отрабатывала поступающие заявки.

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